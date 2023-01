A A Milne | il padre di Winnie the Pooh

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tutti conosciamo Alan Alexanderin quanto autore delle vicende del simpatico orsetto ghiotto di mielethe. Ciò che non sappiamo, invece, è che il successo di questa storia fanciullesca impose un brusco cambio di rotta alla carriera del talentuoso scrittore. Commediografo, sceneggiatore, poeta e aspirante commentatore politico,fu per sempre etichettato come autore per bambini.: l’esordio letterario e la guerra Primo piano di A. A.. Photo Credits: npr.org Nato il 18 gennaio 1882 a Kilburn, Alan studiò matematica al Trinity College di Cambridge e lì scoprì la sua passione per la scrittura: firmandosi “AKM“, lui e il fratello Kenneth pubblicarono diversi articoli sulla rivista scolastica Granta. La più famosa rivista umoristica inglese ...