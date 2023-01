22 anni lei | 42 in più lui | su TikTok la storia d’amore di Simona Giordano Tante le critiche | lei risponde | “Parlate pure | ci amiamo Nonno | avrei voluto lo conoscessi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L’amore non ha età. È uno dei tanti luoghi comuni che vengono snocciolati quando si parla di sentimenti. In effetti è vero, anche se un conto è dirlo, un altro trovarsi nella situazione. Aè capitato sul serio. Per chi non fosse molto avvezzo al mondo dei social, stiamo parlando di una 22enne campana che suvanta oltre 24mila seguaci. Nel suo curriculum ci sono le vittorie a diversi concorsi di bellezza e ultimamente sta facendo parlare di sé per la relazione con un uomo ben più grande. 10di più? No. 20? Macché. Il gap anagrafico che li separa sembra sia di 42. Ma non è tutto: i due convoleranno presto a nozze. Dando una spulciata al profilodellaci si imbatte in numerosi video in cui si mostra insieme al fidanzato. Il ...