Fa, disfa e poi rifà: è un Alexanderche ha ancora bisogno di trovare i giusti ritmi quello visto oggi all'esordio a Melbourne contro il ripescato peruviano Juan Pablo Varillas, numero 103 al mondo. Rientrato sul circuito dopo l'...Ha invece rischiato grosso Sascha. Il tedesco, testa di serie numero 12 e aldopo la lunga assenza per il grave infortunio alla caviglia subito a maggio al Roland Garros, ha tremato ... Zverev, il rientro è ok. Thiem saluta Melbourne. Bellucci battuto Sascha vince il primo match ufficiale dopo il grave infortunio di Parigi, l'austriaco si arrende a Rublev. Fuoti anche il qualificato italiano contro Bonzi ...Il tedesco, al rientro dopo il lungo stop per infortunio, trema contro Varillas, sconfitto al quinto set. Il bustocco si illude contro Bonzi prima di cedere.