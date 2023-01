Zhang è in Arabia | spinge la squadra e da milanese può fare il poker

la Repubblica

vuole la vera Inter. E ci crede, il presidente. Per questo domenica si è imbarcato sul charter con Simone Inzaghi e con la squadra. "Con la squadra": sono le tre parole chiave intorno al nome ...Proprio su questi aspetti, ancor più che sulla tattica, ha lavorato Simone Inzaghi alla Pinetina, nell'ultimo allenamento italiano prima di partire per l'Saudita . Inter, la probabile ... Supercoppa Milan-Inter a Riad, Steven Zhang ospite speciale: per l'Arabia Saudita il rapporto con la Cina è c… "Il Milan è tosto, ma basta averlo come rivale per motivarsi: questa Coppa l’Inter la vince solo se sfrutta al massimo le sue punte". Così ...Steven Zhang insegue il quarto successo da mettere in bacheca durante la sua era. Un trofeo che gli permetterebbe di diventare il quarto presidente più vincente della storia ...