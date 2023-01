Zelensky annuncia la visita della Meloni a Kiev | “Una donna concreta | tifa Italia e sostiene noi”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 17 gennaio 2023) Lo avevato, Giorgia, nella conferenza stampa di fine anno: “Entro fine anno andò a”. Oggi è arrivata la conferma, direttamente dal presidente ucraino Volodymyr: “Giorgia verrà in Ucraina molto presto…lei è filona, cied è una persona molto”. E’ questa un’anticipazione dell’intervista a Bruno Vespa per Porta a porta che andrà in onda stasera, con il presidente ucraino che ha risposto alla domanda su come siano i rapporti con Giorgiae sulla sua prossimaaspetta la: “Unae disponibile” “Aspettiamo molto Giorgia. Non dico Giorgia ...