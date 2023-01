Zelensky a Bruno Vespa | «Meloni? Avevamo paura fosse filo-russa | ora aspetto molto Giorgia a Kiev»

Leggi su open.online

(Di martedì 17 gennaio 2023) «Lei verrà presto, non posso comunicare la data, ma presto». Anticipa così un’imminente visita diil presidente ucraino Volodymyr. «Aspettiamo», aggiunge, citando uno stralcio della loro prima conversazione . «Durante il nostro primo colloquio lei mi ha detto: “Volodymyr mi chiami per favore…“», racconta il leader diin un’anticipazione dell’intervista che ha rilasciato al conduttore di Porta a Porta, la cui versione integrale verrà pubblicata stasera. «Ho visto in lei un primo ministro estremamente concreto. Mi è assolutamente chiara la sua retorica». Le impressioni post colloquio trasono diverse ...