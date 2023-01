Agenzia ANSA

Lo ha detto la first lady ucraina, Olena, nel suo intervento al forum economico mondiale in corso a. "Nei territori occupati, migliaia di ucraini attendono di essere liberati e nel ...Al forum economico mondiale in corso aè intervenuta anche la first lady ucraina, Olena. "Stiamo affrontando una minaccia globale e solo se siamo uniti possiamo vincere". Lo ha detto ... Zelenska a Davos, la pace solo se la Russia si ritira - Mondo (ANSA) - ROMA, 17 GEN - 'Ritiro delle truppe russe da tutto il territorio ucraino, solo con questo verrà ristabilito il diritto internazionale.(Adnkronos) – “Ad un certo punto dovremo pronunciare la parola fine per questa guerra”, “in modo da permettere alla nostra gente sparsa per il mondo di tornare a casa, a padri, madri e figli di rientr ...