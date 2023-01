(Di martedì 17 gennaio 2023)sta testando un nuovo servizio gratuito da offrire ai suoi iscritti, lo streaming deiTv, finanziato dalle pubblicità. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, la famosissima società diè attualmente in trattativa con varie case di produzione e aziende con l’obiettivo di portare programmi, film e intere emittenti sulla sua piattaforma. Per il momento, l’idea è in fase di sperimentazione per un numero ristretto di utenti, come confermato da un portavoce di. Il servizio, che sarebbe gratuito per gli utenti e finanziato dalle pubblicità, porterebbe la compagnia parte del gruppo Alphabet, lo stesso di Google, a diventare a tutti gli effetti un broadcaster televisivo ma sul web. Una rivoluzione non soltanto digitale, ma soprattutto comunicativa, che potrebbe cambiare il modo ...

ZON

... e a sfide pazze e senza alcun senso logico se non quello di divertirsi mettendosi alla. Prima di salutarci vi consigliamo, inoltre, di fare un salto sul nostro canale, dove potrete ...... incoraggiando prestiti alle imprese e aumentando il gettito fiscale, l' Argentinaa risalire. This content is imported from. You may be able to find the same content in another format, ... YouTube prova con una trasmissione gratuita di canali tv Sembra che YouTube voglia introdurre un ennesimo modello di business, pensato non solo per ampliare ulteriormente la platea di utenti ma anche per avvicinarsi a quanto fatto da altri competitor in amb ...YouTube starebbe mettendo alla prova internamente un servizio legato allo streaming gratuito dei canali TV: approfondiamo il test.