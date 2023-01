WWE | Annunciata la theme song ufficiale di WrestleMania 39

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 17 gennaio 2023)è l’evento annuale più importante della WWE: con la Royal Rumble solitamente inizia anche la famosa Road Toe in questo periodo iniziano anche a circolare le prime voci/ufficialità sul Grandaddy Of Them All. Giunto ormai alla sua 39esima edizione, lo show è caratterizzato da una forte attenzione mediatica e soprattutto da una cornice musicale solitamente di primo livello: basti pensare a My Way dei Limp Bizkit, ormai nella mente dei fan di tutto il mondo per aver accompagnato il feud di17 tra The Rock e Stone Cold. Nelle ultime ore invece, è arrivata l’ufficialità su quale sarà la prossimadi. La conferma Attraverso un tweet, è stato annunciato che Less Than Zero sarà la prossima ...