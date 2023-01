World Pizza Day 2023 | tutti i nuovi trend della pizza e dove provarli

RomaToday

Le pizze creative, e in particolare le vegane, sono tra le protagoniste delDay 2022, almeno in salsa milanese. La giornata internazionale dedicata alla, che cade il 17 gennaio, vede a Milano diversi appuntamenti e il trend 2022 è, appunto, quello in chiave ...Non solo, è anche tra i cibi più amati in assoluto, tanto che il 17 gennaio si festeggia ilDay. Un'occasione per gustarla a tutte le latitudini.: come mangiarla senza sensi di ... World Pizza Day | 17 gennaio 2023 Dalla Margherita Sbagliata di Pepe al Futuro di Marinara di Martucci: le pizze iconiche da provare per capire il mondo dell’arte bianca ...Il mondo oggi celebra uno dei simboli più celebri della cucina italiana. Ecco qualche curiosità legata al consumo di questo alimento ...