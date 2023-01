World Economic Forum | gli esperti | recessione globale nel 2023 | sfida senza precedenti

(Di martedì 17 gennaio 2023) L’edizionedelapre a scenari preoccupanti: due terzi dei principali economisti del settore pubblico e privato prevedono unanel. Infatti, secondo un sondaggio pubblicato in occasione del(Wef) di Davos che indica come elementi di crisi i conflitti globali e l’inasprimento monetario da parte delle banche centrali anche se l’inflazione sembra aver finalmente raggiunto il picco come ipotizzato anche dal Fondo monetario internazionale che stima una crescita dei prezzial 6,5% quest’anno dall’8,8% nel 2022., un passo indietro Prima di andare oltre è ...

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato oggi, durante il suo discorso alForum di Davos, un nuovo Piano industriale europeo per il Green Deal, che sarà incentrato su nuovo pacchetto legislativo chiamato 'NetZer Industry Act', complementare a un'altra ...IlForum, in collaborazione con Accenture e Microsoft, ha presentato oggi al suo meeting annuale un prototipo del Global Collaboration Village, uno spazio condiviso nel metaverso in cui le ...Vertice di Davos con i leader del mondo: al centro ancora il tema dell'Ucraina. Parla anche la moglie di Zelensy: "Non possiamo permettere che si verifichi ...Haavisto stava parlando dal World Economic Forum di Davos, in Svizzera. Puoi vedere tutta la copertura di Davos della CNBC qui. L’amministratore delegato di Allianz afferma che “sta beneficiando ...