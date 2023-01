World Economic Forum con Accenture e Microsoft | il metaverso per fronteggiare sfide globali

"L'Europa aiutera' l'Ucraina per tutto il tempo necessario". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen intervenendo alForum a Davos. "Da un anno l'Ucraina ha sbalordito il mondo - ha detto von der Leyen - . In quella fatale mattina di febbraio molti avevano predetto che Kiev sarebbe caduta nel giro di ...La 'cinque giorni', iniziata ieri, è di nuovo a pieno regime dopo le edizioni in formato ridotto degli ultimi anni a causa del Covid. La presidente della Commissione europea ribadisce il sostegno a ...Il rapporto di Oxfam presentato in occasione del World Economic Forum di Davos sottolinea l'aumento della disuguaglianza economica nel tempo della pandemia.È quanto emerge da La disuguaglianza non conosce crisi, il nuovo rapporto pubblicato ieri, 16 gennaio, da Oxfam, organizzazione impegnata nella lotta alle disuguaglianze, in occasione dell’apertura ...