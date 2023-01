Wolves-Liverpool oggi in tv | orario | canale e diretta streaming FA Cup 2022 2023

(Di martedì 17 gennaio 2023) Le indicazioni per seguire intv, appuntamento valido per i 32esimi di finale della FA Cup. Dopo il 2-2 ad Anfield Road, le due squadre tornano in campo per il replay, che decreterà la prossima avversaria del Brighton di De Zerbi. I Reds sono reduci proprio da una sconfitta contro i Seagulls e vogliono riscattarsi al più presto. Istanno invece risalendo la china grazie alla cura Lopetegui e sperano di affermarsi anche in coppa. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20:45 di stasera, martedì 17 gennaio, e il match sarà trasmesso su Dazn. SportFace.

Sportitalia

Elenco delle partite previste per oggi, martedì 17 gennaio 2023: si gioca il 5° ottavo di finale della Coppa Italia, in FA Cup replay perTorna la Coppa Italia con la quinta sfida valida per gli ottavi di finale. Alle ore 21 spazio a Napoli - Cremonese che consentirà di stabilire chi affronterà la Roma ai quarti. In ...City 2 - 1 16:00 Brighton -3 - 0 16:00 Everton - Southampton 1 - 2 16:00 Nott'm Forest - Leicester 2 - 0 16:00- West Ham 1 - 0 18:30 Brentford - Bournemouth 2 - 0 CALCIO - LA LIGA ... FA Cup, oggi in campo Wolves-Liverpool Wolves-Liverpool, per Lopetegui è un trofeo importante Il Liverpool di Jurgen Kloop affronterà gli Wolves di Lopetegui, che nella conferenza pre-match, ha dichiarato l'FA Cup come obiettivo concreto.Wolverhampton-Liverpool: dove seguire in Streaming GRATIS e in Diretta LIVE la partita valida per il terzo turno di FA Cup ...