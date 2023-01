Wolverhampton-Liverpool FA Cup | 17-01-2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

DAZN

Il tecnico del, alla vigilia della sfida di Fa Cup contro il, ha risposto in modo un po' seccato al giornalista che gli ...Si disputano anche i trentaduesimi di finale della Fa Cup: in campo. Di fronte due squadre che militano in Premier League: ilé sedicesimo con 17 punti ... Diretta Wolverhampton-Liverpool: probabili formazioni, dove vederla in tv e live streaming Wolves-Liverpool, per Lopetegui è un trofeo importante Il Liverpool di Jurgen Kloop affronterà gli Wolves di Lopetegui, che nella conferenza pre-match, ha dichiarato l'FA Cup come obiettivo concreto.Wolverhampton-Liverpool: dove seguire in Streaming GRATIS e in Diretta LIVE la partita valida per il terzo turno di FA Cup ...