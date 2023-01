Whirlpool si ‘allea’ con Arcelik per i siti Ue | sindacati in allarme

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) –Corporate sicone conferisce definitivamente in una nuova joint venture tutti e 9 ieuropei, compresi i 4 italiani e il centro europeo delle parti di ricambio, che si aggiungeranno ai 2trasferiti dai turchi. Si conclude con l’accordo annunciato oggi, come spiega la multinazionale americana, la ‘revisione strategica’ delle proprie attività di business a cui stava lavorando da mesi. Al via dunque, presumibilmente dalla seconda metà del 2023, una società da oltre 20mila dipendenti (15.000 die 5000 di Arçelik) il cui fatturato combinato si appresta a superare i 6 mld di euro mentre le sinergie di costo sfioreranno i 200 milioni di euro. La maggioranza della newco sarà comunque nelle mani dei turchi di, ...