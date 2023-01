Wanda Nara e Maxi Lopez | ritorno di fiamma? Gli indizi social scatenano il gossip

Leggi su blog.libero

(Di martedì 17 gennaio 2023)si professa single ormai da mesi, ma i suoi fan sperano in undiche avrebbe del clamoroso. Dopo il lunghissimo tira e molla con Mauro Icardi, iniziato dopo il famosogate e il presunto tradimento da parte del calciatore del Galatasaray, la showgirl Argentina ha avuto un flirt con il rap L-Gante, ormai conlcuso, e adesso suiecco rispuntare in casa sua. Una presenza che non è passata inosservata agli amanti dele che riaccendono i riflettori su, tornata single, suinetwork si mostra più sexy che mai e sempre più spesso si intrattiene a rispondere alle curiosità dei ...