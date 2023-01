(Di martedì 17 gennaio 2023) Non solo Tour Down Under, si corre anche in Argentina in questo inizio di stagione già scoppiettante per il ciclismo su strada al maschile. Tra cinque giorni appuntamento con laa San: presente anche il campione del mondo Remco Evenepoel che vorrà sicuramente gioire con la sua maglia iridata. Andiamo a scoprire leaiX.A SANTappa 1 (22/01): San– San(143,9 km) Frazione senza particolari difficoltà altimetriche (un GPM a metà ma nulla di più). Sarà volata di gruppo per assegnare la prima maglia di leader. Tappa 2 (23/01): San Agustín de Valle Fértil – San José de Jáchal (201,1 km) Giornata già insidiosa, visto anche il chilometo: GPM di ...

Sagan debutterà con la Vuelta di San Juan, per poi effettuare un ritiro in altura in vista della classiche belghe: dalla Colombia difatti rifinirà la condizione, per valutare poi il calendario ideale ... Vuelta a San Juan 2023: il percorso e le tappe ai raggi X. Sette frazioni, un arrivo in salita Non solo Tour Down Under, si corre anche in Argentina in questo inizio di stagione già scoppiettante per il ciclismo su strada al maschile. Tra cinque giorni appuntamento con la Vuelta a San Juan: pre ...Le prime volte, tutte le prime volte, hanno un sapore unico e speciale. Hanno il sapore di cose mai provate, spesso solo sognate quando la voglia di esserci è più forte di ogni cosa. Ed eccola, questa ...