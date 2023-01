Voto | l' unica arma contro la Repubblica Bella Ciao

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) C'è una resistenza, senza esse maiuscola, di cui non si parla nellafondata sulla Resistenza, ed è quella che comincia quando lafondata sulla Resistenza si insedia: è la resistenza popolare, dimessa, senza reddito da 25 aprile e senza case editrici, senza festival del cinema e senza cattedre universitarie, senza direzioni di giornali e senza contratti Rai, senza toga e senza sussidi arcobaleno, che da settant'anni, debole, maggioritariamente minoritaria, si oppone all'infestazione comunista. E vi si oppone con l'unico strumento che ha a disposizione, in povertà civile, in subordinazione sociale, in emarginazione politica: il. Che altro, infatti, ha limitato non impedito, ché anzi quel potere è dilagato ovunque, occupando tutto, sequestrando tutto, censurando tutto - che altro se non il ...