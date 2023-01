Voci su cessione Udinese | ' smentiamo categoricamente'

Agenzia ANSA

E' il breve comunicato diffuso dal club friulano, in relazione alla presuntadella società (e anche di una quota del Watford, che è sempre di proprietà della famiglia Pozzo) a un fondo ...Udinese, il club friulano smentisce categoricamente il passaggio di proprietà. Il comunicato ufficiale L'Udinese, tramite i propri canali ufficiali, ha smentito lediche sono rimbalzate nelle ultime ore. LA NOTA - In relazione all'articolo pubblicato stamane da Tuttosport, Udinese Calcio smentisce categoricamente quanto riportato e si sorprende ... Voci sulla cessione dell'Udinese, il club non commenta - Calcio (v. 'Calcio: voci sulla cessione dell'Udinese...' delle 11.15) (ANSA) - UDINE, 17 GEN - "In relazione all'articolo pubblicato stamani da Tuttosport, Udinese Calcio ...L'Udinese sarebbe stata venduta a un fondo americano, a partire dal prossimo primo luglio. L'indiscrezione è stata diffusa da Tuttosport, ma al momento non trova conferme nel club friulano, che prefer ...