Viva Rai 2! Fiorello dedica la puntata alle vittime di mafia e a suo padre

(Di martedì 17 gennaio 2023)hato l’ultimadiRai 2!di, il giorno dopo la cattura del boss latitante Matteo Messina Denaro. Nel corso della trasmissione lo showman ha voluto ricordare ilNicola che lavorava nella Guardia di Finanza e che ha definito come “un umile servitore dello Stato”. Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale ha poi recitato la canzone Signor Tenente di Giorgio Faletti. Con le parole di @e di “Signor Tenente” di Giorgio Faletti interpretata da Lodo Guenzi, #Rai2 ricorda così tutte ledella. ?? https://t.co/p18JqLPmoV pic.twitter.com/kS7Ejwh1ih —Rai 2 (@Rai2Off) January 17, ...

Liberoquotidiano.it

17/01/2023 - 14:16 Da ieri su2 è tornato ad animare le nostre mattinate il mitico conduttore Rosario Fiorello con la trasmissione2, reduce da ascolti record che proseguono anche in questo 2023. Con il suo programma è tornato in onda anche il contenitore #EVivaIlVideobox a cui ha partecipato un nostro concittadino ...Anche a2 , l'argomento principe affrontato da Fiorello è stato l' arresto di Matteo Messina Denaro condotto ieri a Palermo dalle forze dell'ordine . L'evento di importanza storica è stato ripreso ... Viva Rai 2, Fiorello commovente: "Messina Denaro Dedica a papà Nicola" Da ieri su Rai 2 è tornato ad animare le nostre mattinate il mitico conduttore Rosario Fiorello con la trasmissione Viva Rai 2, reduce da ascolti record che proseguono anche in questo 2023. Con il suo ...Finalmente una buona notizia". Così Fiorello ha aperto la puntata di 'Viva Rai2!' di questa mattina commentando la cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro ...