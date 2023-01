Vino | 2a edizione ' L' Altra Toscana' chiude Settimana delle Anteprime a Firenze

(Di martedì 17 gennaio 2023) Roma, 17 gen. (Adnkronos/Labitalia) - L''' delancora unita nel presentare le nuove annate a giornalisti e operatori del settore. Nella giornata del 17 febbraio, si terrà - a Palazzo degli Affari a- la degustazione dei viniDop e Igp Carmignano, Chianti Rufina, Colline Lucchesi, Cortona, Maremma, Montecucco, Orcia, Suvereto e Val di Cornia, Terre di Casole, Terre di Pisa,, Valdarno di Sopra. Una compagine di realtà per raccontare unaenologica diversa, fatta di Denominazioni che arricchiscono, con punte di qualità alternative, l'offerta vinicola regionale. Nella prima, oltre 330 etichette sono state degustate e ci si aspetta un numero importante anche per l'appuntamento ...

WTS Blog Italiano

... giunta alla terza, edita da Editoriale Top e realizzata in collaborazione con lo Studio ... TEMI: cantine friuli migliori vini friuli notizie friuli top vini fvg vini friulifriuli venezia ...Ilbianco Grillo D. O. C., il Nero d'Avola D. O. C. e il Nerello Mascalese I. G. T., tre ... Marco Sgarioto - e siamo fiduciosi che anche questa nuovadel 2023, vedrà il nostro marchio ... CeraSoul, vino e musica in teatro, torna con la seconda edizione ARD Discount torna protagonista alla 19° edizione della fiera Marca di Bologna. Saranno presentati tanti nuovi prodotti in anteprima. Tra gli ospiti anche il brand ambassador Nino Frassica e la food b ...A Bologna durante la nona edizione del Forum Wine Monitor di Nomisma. Flessione nelle vendite dei vini venduti nel canale della Distribuzione a ...