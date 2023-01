Vigili del fuoco in crisi a Saronno e in tutta la Provincia

RavennaToday

... automezzi delle forze dell'ordine efuoco e così, da Genova, medici e infermieri vengono inviati con l'elicottero. Ancora oggi una targa ricorda i tragici fatti16 gennaio 1965Abbonati per leggere anche Leggi anche Capodanno, oltre 60 interventi deifuoco nel torinese. Paura in via Roma a Torino Si incendia il tetto di un'abitazione, pomeriggio di lavoro per i Vigili del Fuoco Incendio nella notte a Lecce: un appartamento in zona San Pio è andato a fuoco. Si tratta di una casa disabitata, una di quelle che però spesso viene occupata abusivamente. Per ...Lo chef stellato al contest a San Giovanni in Fiore dove sono stati decretati i vincitori per la miglior realizzazione del dolce da parte di tre giurie ...