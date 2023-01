Vieri | «Milan-Inter | saranno decisivi gli attaccanti»

(Di martedì 17 gennaio 2023) Doppio ex di, Christianracconta al Corriere dello Sport le sue impressioni sul derby che domani a Riyad deciderà il vincitore della Spercoppa italiana.– «Mi aspetto sianogli, sono loro a dover fare gol. Anche perché tra Dzeko, Lautaro, Leao, Giroud e chi può entrare a gara in corso c’è soltanto l’imbarazzo della scelta». LUKAKU – «Quest’anno praticamente non ha mai giocato. E mi viene difficile valutarlo o fare paragoni non avendolo quasi mai visto in campo. Nella vittoria contro il Napoli però Lukaku era ai box, ma l’ha giocato ugualmente bene e questo è un buon segnale per Inzaghi. Significa che la squadra non dipende dal suo top player». ASSENZE– «Non bisogna aggrapparsi agli ...

