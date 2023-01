Vieri e Corradi aprono il Plb World | “Chi va male a scuola | non può restare con noi” Le polemiche social e la risposta degli ex calciatori

(Di martedì 17 gennaio 2023) È nata ieri 15 gennaio 2023 la nuova iniziativa di Christiane Bernardoma già vanta suiun seguito di oltre 14 mila follower. Si tratta del nuovo Entertainment Hub e “offre ai giovani un luogo di aggregazione, formazione e intrattenimento tecnologico”. Intanto, dove si trova? Viale Francesco Rastrelli 3 a Milano. E da dove arriva l’idea? Tutto è nato nel maggio 2020 quando, vedendo dei videogamers professionisti “all’opera”, ha chiesto all’amico Christiandi affiancarlo in un progetto ambizioso: “Non se ne parla, sei la ventesima persona che me lo propone”, la primadel conduttore della Bobotv. Veniamo al sodo. Di cosa si tratta? “Una sorta di oratorio digitale” sviluppato su 2 piani. È situato all’interno di un locale da 700 metri quadrati ...

