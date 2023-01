Vieri | 'Allegri alla Juve ha tanti campioni | ma non sanno cosa fare in campo Dybala'

La Gazzetta dello Sport

... è questo il messaggio lanciato da Bobo, ex attaccante (anche) dei bianconeri, con i quali ha ... il 49enne ha commentato il particolare momento vissuto dalla squadra di. Dopo otto ...... nel consueto appuntamento con la Bobo Tv sul canale Twitch di Bobo, non ha lesinato accuse e parole pesanti nei confronti del tecnico bianconero : Prima grandissimissima bugia, quando... Vieri: "Allegri ha tanti campioni che non sanno cosa fare in campo" I guai della Juve Non ha gioco”. Con questo titolo si apre l’edizione odierna del QS - La Nazione. Bobo Vieri, ex attaccante bianconero, va duro contro Allegri e ...Christian Vieri a Gazzetta: “Allegri, così non va Hai tanti campioni ma non sanno cosa fare in campo. La Juventus ha conquistato otto successi consecutivi, è vero, ma ...