(Di martedì 17 gennaio 2023) Comincia molto bene ildi. Neldi 5.5 km disputatosi ad Adelaide, infatti, il corridore classe 1993 di Poggibonsi è riuscito ad ottenere la prima posizione e, dunque, lo status di leader della classifica in quello che è il suo (e di tanti altri) esordio in stagione. Una prova, la sua, caratterizzata anche da un pizzico di fortuna non irrilevante. Tra i primi a prendere il via,si è piazzato al comando e là è rimasto a “godersi” la pioggia che, scesa sul percorso, ha impedito a numerosi altri di spingere secondo i loro desideri.trionfa nella! Prima vittoria ...

OA Sport

approfondimento Musica e concerti, tutti iA distanza di tre anni, la cantante ( FOTO ) sarebbe pronta per tornare a calcare i palchi più imponenti al mondo con unnegli stadi e nelle ...La band ha registrato "Food for Worms" mentre era inin Europa, r invigoriti dalla forza della ... gli Shame hanno pubblicato il singolo "Six - Pack", accompagnato da undiretto da Gilbert ... VIDEO Tour Down Under 2023: Alberto Bettiol vince il prologo, riviviamo la cronometro dell’azzurro Comincia molto bene il Tour Down Under di Alberto Bettiol. Nel prologo di 5.5 km disputatosi ad Adelaide, infatti, il corridore classe 1993 di Poggibonsi è riuscito ad ottenere la prima posizione e, d ...Achille Lauro nelle Scuole: l’artista insieme a H-farm e con il supporto di Amazon e Code.org per un’iniziativa che unisce creatività e tecnologia ...