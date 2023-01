VIDEO Matteo Berrettini | che errore sul match-point agli Australian Open! Azzurro sconfitto da Murray al primo turno

Leggi su oasport

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tanta amarezza.è uscitoaldegliOpen 2023 contro lo scozzese Andy(n.66 del ranking) in una partita molto intensa e a tratti spettacolare, durata quasi 5 ore di gioco. Un’autentica batta, vinta dall’infinito scozzese con il punteggio di 6-3 6-3 4-6 6-7 (7) 7-6 (6). Il super tie-break ha sancito la chiusura di un confronto nel qualenon ha espresso nei primi due set il proprio miglior tennis, al cospetto di uncentrato come mai in tempi recenti. Costretto a una difficilissima rimonta, il romano era riuscito in qualche modo a raddrizzare la partita, vincendo di carattere il terzo e il quarto parziale, mostrando alcuni dei colpi del proprio ...