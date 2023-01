La Gazzetta dello Sport

Dopo ildel 2 - 0 firmato da Kvaratskhelia, Chiesa e Locatelli vengono pizzicati dalle telecamere a discutere animatamente tra ...Il 2 - 2 dei rossoneri contro il Lecce è un esempio perfetto di cosa sa fare il Milan quando vuole: Pobega crossa in area per Giroud, inserimento ... Video gol annullato a Colley in Empoli-Sampdoria 1-0 L'Empoli non ha sbagliato ieri sera nel posticipo della 18^ giornata di Serie A ed ha battuto 1-0 la Sampdoria grazie ad un gol di Ebuehi al 55'..Empoli - Sampdoria 1-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della diciottesima giornata di Serie A 2022/23.