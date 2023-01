Video Empoli - Sampdoria 1 - 0 | il commento della Gazzetta

Sky Sport

Nel posticipo della 18ª giornata di Serie A, l'supera la Sampdoria per 1 - 0. Decide il gol di Ebuehi. Guarda ilcommento dell'inviato ...Nel posticipo della 18ª giornata di Serie A, l'supera la Sampdoria per 1 - 0. Decide il gol di Ebuehi. Nei minuti di recupero, clamoroso ... Empoli-Sampdoria 1-0: video, gol e highlights Pareri discordanti per la moviola di Empoli-Sampdoria. Il goal all’ultimo respiro segnato da Omar Colley, che sarebbe valso il pareggio in extremis al Castellani per i blucerchiati, è stato annullato ...Sport - Empoli a +13 sulla zona retrocessione, la Samp rimane a 9 .... Succede di tutto al Castellani, anche se nel complesso giocano meglio i toscani. Empoli che ...