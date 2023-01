VIDEO Camila Giorgi-Pavlyuchenkova 6-0 | 6-1 Australian Open 2023 | highlights e sintesi L’azzurra domina

(Di martedì 17 gennaio 2023)ha surclassato Anastasiyain due rapidissimi set, giganteggiando in maniera perentoria al suo esordio agli. La marchigiana si è imposta con lo schiacciante punteggio di 6-0, 6-1 in appena 57 minuti di gioco, travolgendo la malcapitata russa dall’alto di un’acclarata superiorità tecnica e confermando il pronostico della vigilia. La numero 70 al mondo ha avuto la meglio sulla numero 364 del ranking WTA e si è così guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne.ha brillato in questo debutto nel primo Slam della stagione, considerando che dagli USa oggi ha disputato soltanto un incontro (perso una decina di giorni fa contro la rumena ...

