VIDEO Berrettini-Murray 3-6 3-6 6-4 7-6 7 6-7 6 | Australian Open 2023 | highlights e sintesi Amarissima sconfitta dell’azzurro al super tie-break!

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tanta amarezza. Non può essere altrimenti per Matteodopo l’uscita di scena al primo turno deglicontro un eterno Andy, capace di imporsi per 6-3 6-3 4-6 6-7(7) 7-6(6) dopo 4 ore e 49 minuti di gioco. Unapesante perche, visti 720 punti della semifinale raggiunta l’anno scorso in Australia, pagherà a caro prezzo le conseguenze nel ranking di questa battuta d’arresto, con l’uscita dalla top-20. Tuttavia, al di là dei riflessi in graduatoria, ciò che ha colpito in maniera negativa è che per due set e mezzo l’azzurro non abbia mai espresso il suo tennis, venendo dominato da. Ci ha comunque provato Matteo a risalire la corrente, vincendo il terzo e il quarto parziale più di carattere che ...