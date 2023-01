Viagra e ricevute di ristoranti | più che il covo | l’alcova di Messina Denaro

(Di martedì 17 gennaio 2023) Roma, 17 gen – Altro che, abiti di lusso, sneakers griffate, profilattici edi. Sono queste alcune cose ritrovate all’interno della casa utilizzata dal super boss Matteo, nel centro di Campobello di Mazara. I carabinieri, che da stanotte perquisiscono l’abitazione, hanno insomma rinvenuto materiale che fa pensare a una vita da cittadino comune, che usciva regolarmente, frequentava locali pubblici, faceva sesso. “Non faceva una vita monastica, in stile Provenzano così per fare un esempio”, ha confermato difatti il procuratore aggiunto Paolo Guido. Altro cheviveva come un pascià Sì perché a quanto pare il capomafia avrebbe avuto diverse frequentazioni con donne. Queste ...

