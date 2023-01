Corriere della Sera

... di proprietà del Qatar, che ha intervistato i medici di un ospedale in una zona controllata dai ribelli, i quali hanno affermato di "aver trovato compresse dinelle tasche dei ...... le persone adulte che hanno superato la sessantina adoperano sempre meno i contraccettivi e acquistano sempre più compulsivamente farmaci per la disfunzione erettile come il", ha spiegato in ... Viagra e preservativi nel covo di Matteo Messina Denaro. Caccia a incontri e conoscenze Le prime rivelazioni dagli inquirenti che stanno setacciando l'appartamento del boss. I magistrati stanno cercando di ricostruire gli incontri e le conoscenze ...