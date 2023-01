Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 gennaio 2023)DEL 17 GENNAIOORE 18:35 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 5 DELL’A12CIVITAVECCHIA, TRA FREGENE E IL BIVIO PER LAFIUMICINO, IN DIREZIONE. IL TRAFFICO SCORRE SULLA CORSIA DI SORPASSO SULL’AUTOSTRADANAPOLI, TRA IL NODO CON LA A24 E GUIDONIA MONTECELIO SEGNALIAMO 1 KM DI CODA CON TENDENZA IN AUMENTO VERSO NAPOLI, IN QUESTO CASO PER MATERIALI DISPERSI PASSIAMO AL TRAFFICO, ANCORA CONGESTIONATO SUL RACCORDO ANULARE LE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA VANNO DALLA PONTINA AL NODO CON LATERAMO ANCHE IN INTERNA, FORTI RALLENTAMENTI DALLA CASSIA BIS ALLA GALLERIA APPIA LUNGHE ...