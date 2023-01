Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 gennaio 2023)DEL 17 GENNAIOORE 17:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACONGESTIONATO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA VANNO DALLAFIUMICINO ALL’USCITA PER LATERAMO ANCHE IN INTERNA, FORTI RALLENTAMENTI CHE VANNO DALLA CASSIA BIS ALLO SVINCOLO PER LA PONTINA LUNGHE CODE IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE PER CHI VIAGGIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN FILA DALLA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA TRAFFICATA POI LA VIA PONTINA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, IN PARTICOLARE TRA VIA DEI RUTULI E VIA DI TRIGORIA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA APPIA, TRA CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE E SULLA DIRAMAZIONESUD TRA ...