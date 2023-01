Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 gennaio 2023)DEL 17 GENNAIOORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAncora rallentamenti per un INCIDENTE AVVENUTO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA CASSIA BIS PER TRAFFICO, RALLENTAMENTI POI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER L’ARDEATINA E LA DIRAMAZIONESUD CONGESTIONATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DA, CI SONO CODE TRA GLI SVINCOLI TOGLIATTI E TOR CERVARA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO LA LINEAPESCARA E’ SOSPESA PER UNA FRANA TRA CARSOLI E TAGLIACOZZO. RIPERCUSSIONI SUI TRENI IN VIAGGIO, CON RITARDI E CANCELNI. IL SERVIZIO TRA CARSOLI ETIBURTINA E’ SOSTITUITO DA ...