Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2023 ore 15 | 30

(Di martedì 17 gennaio 2023)DEL 17 GENNAIOORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DA UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE. AL MOMENTO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA CHE IMMETTE DALLA CASSIA BIS SUL GRA PASSIAMO AL TRAFFICO, IN QUESTO MOMENTO SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE. FA ECCEZIONE IL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO CODE IN USCITA DATRA GLI SVINCOLI TOGLIATTI E TOR CERVARA QUALCHE RALLENTAMENTO NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA VIA CASSIA, IN PARTICOLARE NEL TRATTO TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. RICORDIAMO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL ...

... il rifacimento dallain via Madonna delle Grotte, con risorse pari a 168 mila euro, ed in via Osteria per 990 mila euro, oltre la ristrutturazione dei locali ex forno, siti in Via, ...... e per cui ne risente latra via veneto, via Boncompagni e Porta Pia'. Lo ha spiegato l'assessore alla Mobilità di, Eugenio Patané , rispondendo in Assemblea capitolina a una ... Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2023 ore 12:30 ...