Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2023 ore 11 | 30

(Di martedì 17 gennaio 2023)DEL 17 GENNAIOORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI STA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA NUMEROSI DISAGI. SUL RACCORDO TUTTAVIA RESTA QUALCHE PROBLEMA IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PRENESTINA. IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LO SVINCOLO A1 DIRAMAZIONESUD E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RESTA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO, NELLA GIORNATA DI OGGI, PER AVVERSE CONDIZIONI METEO, NON VERRA’ EFFETTUATA LA CORSAMAR FORMIA-VENTOTENE DELLE 15:30. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA ...