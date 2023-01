Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 gennaio 2023)DEL 17 GENNAIOORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SUL RACCORDO ANULARE, IL TRAFFICO RIMANE FORTEMENTE CONGESIONATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA AURELIA E PONTINA. SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI DA ARDEATINA A TIBURTINA. TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA, CODE A PARTIRE DA CASSIA FINO A TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA. LE CODE STANNO INTERESSANDO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA FIORENTINI E IL RACCORDO. IN ENTRATA ASI PROCEDE INCOLONNATI SULLAFIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO. SULLA FLAMINIA TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO A VIA ...