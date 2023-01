Viabilità | il 23 gennaio riapre via Assemani a San Giorgio di Acilia

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ostia– “Il 23, viaal quartiere Sandi, passerà ufficialmente al Patrimonio del Comune di Roma e di conseguenza la sede stradale verrà aperta”. Lo annuncia il Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità del Municipio X, Leonardo Di Matteo. “Siamo giunti al termine di una questione che si trascinava da anni, fondamentale per ladell’area e finalmente possiamo annunciare l’apertura di via. Con l’immissione in possesso e relativa consegna delle opere a scomputo inerenti il PRU-Dragona che riguardano il prolungamento di via Cochetti e l’istituzione di una nuova disciplina di traffico in Via Eugenio Cisterna, Via Orazio Amato, e Via Telemaco Signorini, saranno acquisiti anche i parcheggi, le aree verdi, ...