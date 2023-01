Viabilità | A1 | chiusa stasera l' uscita della stazione di Casalpusterlengo

(Di martedì 17 gennaio 2023) Milano, 17 gen. (Adnkronos) - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di questa sera martedì 17 alle 5 di mercoledì 18 gennaio, saràladi, inper chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di uscire alladi Basso Lodigiano o di Lodi.

