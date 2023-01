Vi dico tutto su Kraken | come si cura | Remuzzi svela l' arma decisiva

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) «C'è chi lo ripeteva anche in Italia, nei tempi più difficili del Covid, ma è sbagliato. Un politico non può dire "io seguo la scienza", non deve eludere le proprie responsabilità facendosi scudo con gli esperti, delegando loro decisioni, popolari o impopolari, che competono a lui. È un discorso che vale per le chiusure del Covid ma anche per stabilire i limiti di velocità o i programmi scolastici. I politici devono ascoltare gli scienziati ma poi assumersi in prima persona l'onere delle scelte, che non può dipendere solo da valutazioni tecniche ma implica necessariamente anche considerazioni economiche, sociali, gestionali. Non siamo noi medici a dover stabilire se una scuola va chiusa o meno...». Alcuni suoi colleghi però sembrava ci tenessero molto a prendere queste decisioni... «Davvero? Sarà, però io resto dell'idea che noi dobbiamo allertare i politici sui progressi della ...