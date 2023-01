Verona | rider pedala 50 chilometri per una consegna | il cliente si pente | Mai più

TGCOM

Di sera e in pieno gennaio un giovane rider ha percorso una cinquantina di chilometri in bicicletta in provincia di Verona per consegnare il cibo ordinato da un cliente. Ma non è un cliente qualunque: già consigliere regionale della Lega e poi in Fratelli d'Italia, Andrea Bassi. "Ho deciso che mai e poi mai più utilizzerò questo tipo di servizio per non rischiare di avallare, seppur inconsapevolmente, un simile sistema che in queste condizioni rasenta lo schiavismo", ha detto.