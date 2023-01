(Di martedì 17 gennaio 2023) È successo in una scuola elementare, come documentano le immagini riprese dalle telecamere nascoste piazzate in aula dai carabinieri

Vanity Fair Italia

A parlare, ignara di essere ripresa dalle telecamere nascoste in aula dai carabinieri, è unadi una scuola primaria di, immortalata mentre urla contro un alunno autistico di sette ...... non supervisionata, nel parcheggio del nido La Fattoria di Mamma Cocca di. Il papà di ...Massimo Montebove - dalla vergognosa proposta di risarcimento di 1 euro ai tentativi delladi ... Velletri, la maestra maltratta e umilia l’alunno autistico: «Rompi le scatole» Il caso in una scuola elementare di Velletri. Una insegnante di una scuola primaria ignara di essere ripresa dalle telecamere nascoste in aula dai carabinieri, è stata immortalata mentre urla contro u ...Gli ha lanciato un quadernone e si è rivolta a lui umiliandolo davanti agli altri bimbi: “Non fate caso a quello che dice e a quello che fa” ...