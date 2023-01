Valerio Tremiterra dopo il confronto con Nikita Pelizon | le sue parole

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 17 gennaio 2023) Al Grande Fratello Vip 7 è arrivata una dolce sorpresa perun mese in cui dentro la Casa si parlava della mancata love story tra la modella triestina e Luca Onestini, ma nelle puntate non venivano mai mostrate tutte le clip sulle cattiverie dette alle sue spalle, oggi è arrivato l’ex mollato per lui:. L’uomo che aveva frequentato per soli venti giorni si è presentato in puntata per farle una sorpresa e supportarla nel suo percorso, ma non solo, ha voluto anche avvertirla sulla situazione che lei non sa di vivere all’interno della Casa. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7avverte: “Non ti lasciare ingannare da tante iene” Nel ...