Valerio Staffelli rischia grosso | aggredito l’inviato di Striscia la Notizia

(Di martedì 17 gennaio 2023) Durante la messa in onda di lunedì 16 gennaio del tg satirico di Antonio Ricci,la, un fatto increscioso ha reso protagonista il celebre inviatoche è statodurante un servizio giornalistico. Ecco cosa è accaduto nello specifico. Il servizio didurante il quale vieneDopo che la storica coppia del programma formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ha presentato il servizio di, abbiamo potuto assistere a una controversa situazione che accade un po’ in tutta Italia. Difatti, il giornalista si è intrufolato in alcuni saloni di parrucchieri per portare a galla alcune dinamiche sospette, ovvero ‘di quella serie di parrucchieri che ...

Liberoquotidiano.it

Finisce malissimo il servizio di, storico inviato di Striscia la notizia , in un salone di bellezza. Per una volta, niente Tapiro d'oro. Il volto del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci è ...Alta tensione per, celebre inviato di Striscia la notizia. Anche questa sera il tg satirico ideato da Antonio Ricci e condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti è tornato a far luce su alcune ... Staffelli, "questa è violenza". Botte dalla parrucchiera cinese Paura per l'inviato di Striscia la notizia: rischia grosso durante un servizio con una sua operatrice Alta tensione per Valerio Staffelli, celebre inviato ...L’amicizia tra Fiorello e Valerio Staffelli finisce male: “Se lo fai, sei una me**a”. La goliardica consegna del Tapiro ...