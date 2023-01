Uomini e donne | Gemma Galgani sotto shock | “con lei solo attrazione mentale ”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 17 gennaio 2023) Si torna ancora una volta a parlare di, ormai volto storico di, in quanto la sua frequentazione con Alessandro viene offuscata dalle parole di quest’ultimo su insistenza dell’agguerrita Tina Cipollari che lo mette alle strette per cercare di carpire i motivi che lo interessano verso la dama torinese. Quello che lui dice però lascia tutti a bocca aperta, in particolar modo la stessa. Scopriamo che cosa è accaduto in studio che ha suscitato tutto questo clamore.e Alessandro escono insieme Nelle ultime settimanee Alessandro si sono visti e si sono soprattutto telefonati molto spesso, anche due volte al giorno. Questo insospettisce però Tina Cipollari, soprattutto perchè il ...