Uomini e Donne | commenti a caldo 17 01 2023

Isa e Chia

Natalia Paragoni è incinta E' questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che l'ex corteggiatrice diha condiviso sui social un video piuttosto ambiguo. Natalia Paragoni è incinta Da quando sono usciti da, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta non hanno mai vissuto un ...Ha frequentato ambienti nuovi, ha avuto relazioni constraniere. Non era il capomafia che ha ... il suo leader ( Silvio Berlusconi , ndr ) ha avuto per anni rapporti economici condi Cosa ... Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 16/01/23 La vendetta in musica di Shakira nei confronti dell'ex marito Gerard Piquè, ex difensore del Barcellona, ha fatto il giro del mondo. Molte donne hanno apprezzato il coraggio… Leggi ...Possibile che Natalia Paragoni sia incinta I fan sono rimasti incollati ad un video piuttosto ambiguo condiviso dalla fidanzata di Zelletta.