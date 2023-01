Universiadi invernali | Italia con quattro medaglie dopo i primi cinque giorni

Leggi su sportface

(Di martedì 17 gennaio 2023) Sono giàleazzurreai FISU World University Games Winter di Lake Placid: un oro, due argenti e un bronzo e qualificazioni con buone speranze ancora in svolgimento per un’con già un interessante bottino. La prima medaglia porta la firma di Luca Taranzano, giovane studente atleta friulano che ha chiuso al secondo posto il super-G con il tempo di 58.76, 41 centesimi dietro il ceco Jan Zabistran e davanti allo svizzero Eric Wyler per un solo decimo. Nel pattinaggio artistico Nikolaj Memola ottiene un bronzo importantissimo con soli 32 centesimi di vantaggio davanti al kazako Mikahil Shaidorow e dietro ai due campioni Yamamoto Sato e Tsuboi Tatsuya, mentre Riccardo Lorello e Daniele Di Stefano portano a casa una doppietta nel pattinaggio di ...