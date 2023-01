UNAHOTELS Reggio Emilia | posticipata l’opzione sul contratto di Beka Burjanadze

(Di martedì 17 gennaio 2023) Pallacanestro Reggiana comunica di aver posticipato al 18 febbraiodi uscita, originariamente prevista il 18 gennaio, suldell’atleta, aggregato alla prima squadra biancorossa dal 14 novembre scorso, ha finora disputato nove partite in Serie A e tre in BCL con la maglia della. In campionato il georgiano sta contribuendo con 7.2 punti e 3.8 rimbalzi a partita, con un massimo di 14 punti nell’ultimo turno contro Trento. Fonte articolo e foto: www.legabasket.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Sportando

